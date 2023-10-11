Kıbrıslı Türk ekibin büyük başarısı

Dört kişilik dağcı sporcumuz, Afrika kıtasının en yüksek dağının 5895 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkarak, KKTC bayrağını dalgalandırdı

Niyazi Beydağlı, Ozan Emiroğlu, Suat Anıl ve Aydın İsmihan’dan oluşan dağcı sporcularımız, 8 günlük zorlu bir çıkış sonrası Afrika kıtasının en yüksek dağı olan Kilimanjaro dağının 5895 metre yüksekliğindeki zirveye çıkmayı başardı.

Zirvede KKTC bayrağını dalgalandıran ekibimiz, gurur yaşattı.

