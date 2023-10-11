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Kıbrıslı Türk ekibin büyük başarısı

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Dört kişilik dağcı sporcumuz, Afrika kıtasının en yüksek dağının 5895 metre yüksekliğindeki zirvesine çıkarak, KKTC bayrağını dalgalandırdı

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Kıbrıslı Türk ekibin büyük başarısı
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Niyazi Beydağlı, Ozan Emiroğlu, Suat Anıl ve Aydın İsmihan’dan oluşan dağcı sporcularımız, 8 günlük zorlu bir çıkış sonrası Afrika kıtasının en yüksek dağı olan Kilimanjaro dağının 5895 metre yüksekliğindeki zirveye çıkmayı başardı.
Zirvede KKTC bayrağını dalgalandıran ekibimiz, gurur yaşattı.
 
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