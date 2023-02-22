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Kıbrıs yayında hareketlenme bekleniyor

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Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Karpaz-Hatay arası veya Kıbrıs yayında bir hareketlenme beklendiğine dikkat çekti

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Kıbrıs yayında hareketlenme bekleniyor
Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Karpaz-Hatay arası veya Kıbrıs yayında bir hareketlenme beklendiğine dikkat çekerek, bunun yaklaşık büyüklüğü tahmin edilmeye çalışılırken, depremin zamanı hakkında kesin bilgi vermenin mümkün olmadığını vurguladı. Vadili, temkinli olunması, yerbilimcilere felaket tellalı olarak bakılmaması ve bilime inanılması gerektiğini vurguladı.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Hatay Samandağ’da 7.7 kilometre derinlikte 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğine işaret eden Vadilili, bu lokasyonun Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Kıbrıs Yayının kesiştiği alan olarak da bilindiğini ve depremin ülkede de özellikle doğu kıyılarımızda ilk gelen tepkilere göre 4-5 şiddetinde hissedildiğini söyledi.  
 
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