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“Kıbrıs yayında deprem olasılığı çok zayıf”

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Prof. Dr. Ahmet Ercan: “Kıbrıs için acil bir uyarı gerektiğini düşünmüyorum. Şu an için Kıbrıs yayında bir deprem oluşması olasılığı çok zayıf”

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“Kıbrıs yayında deprem olasılığı çok zayıf”
Deprem bilimci, jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, şu an için Kıbrıs yayında bir deprem oluşması olasılığını çok zayıf gördüğünü söyledi.
Önceki Pazartesi akşamı gerçekleşen 6,4’lük depremle oluşan gerginliğin bir kısmının ya Kıbrıs Dalma Batma Kuşağına, ya da Ölüdeniz kırığına aktarılmasının beklenebileceğini dile getiren Ercan şöyle devam etti:
“Eğer Kıbrıs Dalma Batma Kuşağına aktarılırsa bu, Güney Kıbrıs’ta göçüntü türü depremler oluşturabilir. Bunun en çok yıkım yapacağı yerler de Güney Kıbrıs olabilir. Ama şu an bunun olma olasılığı bana göre çok zayıftır.”
Kuzey Kıbrıs’ta da bir deprem yayı bulunduğunu ancak orada da ivedi bir hareketlilik görünmediğini dile getiren Ercan, “Kıbrıs için acil bir uyarı gerektiğini düşünmüyorum. Dalma batma kuşağında depremler genellikle yıkıcı olur ama şu anda bunun yaşanacağına dair bilimsel kanıt yok” ifadelerini kullandı.
 
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