Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Aslanbaş Azerbaycan ziyaretlerini değerlendirdi

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı ve Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Selman Arslanbaş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önderliğinde Bakü’ye giden ekipte yer almanın ve Kıbrıs üniversitelerini tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Bu tarihi seyahat yeni bir atılım süreci olacak” dedi.

Arslanbaş yazılı açıklamasında, Azerbaycan’da birlik ve üniversitesi adına temaslarda bulunduklarını, çeşitli televizyon programlarına katıldıklarını, ikili iş birlikleri kurduklarını, seminer ve toplantılarda yer aldıklarını kaydederek Bakü ziyaretinin Kıbrıs üniversiteleri ve yükseköğrenimi adına önemli adımlara vesile olduğunu kaydetti.

Arslanbaş, destek veren herkese teşekkürlerini de ifade etti ve bu seyahatin iki ülke arasında yeni bir atılım sürecinin başlangıcı olmasını diledi.

