“Kıbrıs Türkü’nün mücadelesi, gelecek nesillere aktarılmalı"

Dr. Fazıl Küçük Vakfı'nı ziyaret eden Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter “Kıbrıs Türkü’nün adada varoluşunun, neler yaptığının dünyaya duyurulması ve gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir” dedi

Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter dün Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük’ü ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

Ziyarette Benter’e Vakıflar Yönetim Kurulu üyesi Abdullah İşkey de eşlik etti.

İbrahim Benter, ziyaretinde Vakıflar İdaresi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Mehmet Küçük’e bilgiler aktardı.

Benter, Vakıflar İdaresi olarak, Kıbrıs Türkü’nün bu adada varoluşunun başladığı zamanlardan verdiği mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak gerektiğini ifade ederek bu bağlamda çeşitli akademik çalışmalara Vakıflar İdaresi olarak destek verdiklerini söyledi.

Bu arada Kapalı Maraş'taki Vakıf Malları ile ilgili bir kitapçık hazırlayarak kapalı Maraş’ı ziyaret edenlere verdiklerini anlatan Benter, bunun yanında Vakıflar İdaresi’yle ilgili kitap ve akademik çalışmalara da destek verdiklerini belirtti.

Benter, son olarak Vakıflar İdaresi bünyesinde bulunan 1571’de Osmanlı Devleti’nin adayı alması sonrasında adadaki Kıbrıs Türklerinin çalışmaları ve mahkemelerdeki işleriyle alakalı tutanakları Farsça ve Osmanlıca’dan çevirerek iki cilt halinde yayınladıklarını kaydetti.

‘Kıbrıs Şeri’yeyi Sicilleri’ adı altında yayınlanan ciltlerin 1590 ile 1613 yılları arasındaki mahkeme tutanaklar olduklarını söyleyen İbrahim Benter, bu gibi akademik çalışmaların literatüre girmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Benter “Kıbrıs Türkü’nün adada varoluşunun, neler yaptığının dünyaya duyurulması ve gelecek nesillere aktarılması çok önemlidir. Bundan dolayı bu tutanakların Türkçeleştirilerek yayınlanması için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türkü için ne kadar önemli olduğunu merhum liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün, Evkaf’ın İngilizlerden Kıbrıs Türkü’ne devri için yaptığı mücadeleden anlaşıldığını ifade etti.

