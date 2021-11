“Kıbrıs Türkü, egemenliğimize sahip çıkmaya devam edecek”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38. kuruluş yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlandı.

Lefkoşa’daki ilk tören Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 08.00’de gerçekleştirildi.

Törende, anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek, anıt özel defteri imzalandı.

Kutlamalar çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde de saat 09.30’de tören yapıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk,

Bugün Kıbrıs Türk halkının kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümünde huzurundayız.

Kıbrıs Türk halkı Anadolu’da verilen milli mücadeleyi yakından takip etmiş, sizin ve yol arkadaşlarınızın her başarısında Kıbrıs Türk halkı da sevinmiştir. Yoktan var etiğiniz Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkleri için umut olmuştur.

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yapmış olduğumuz inkılapları Mehmet Remzi Okan’ın sahibi olduğu söz gazetesine göndermiş olduğunuz yeni harfleri basabilen matbaa sayesinde Kıbrıs Türk halkı yakından takip etmiş ve uygulamıştır.

Kıbrıs Türkü’nün dert ve sorunlarını yakından takip ettiniz. Her daim Kıbrıs Türkü’ne sahip çıktınız. Bugün bunu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı arşivinden çıkan evraklardan daha net görebilmekteyiz.

Bugün Kıbrıs Türk halkının eğitim düzeyi yüksek, sorgulayan ve özgürlüklerine sahip çıkan bir toplum ise bu sizin ilke ve inkılaplarınız sayesindedir.

Sizlerin Anadolu’da verdiği bağımsızlık mücadelesi Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine olan inancını arttırmıştır.

Kıbrıs Türkü geçmişte nasıl bağımsızlığına, topağına ve egemenliğine sahip çıkmışsa bugün de o doğrultuda, o azimle, devletimize, toprağımıza ve egemenliğimize sahip çıkmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle sizleri rahmet ve minnetle anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde anıt özel defterini imzalayan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay şu ifadeleri kullandı:

“Aziz Atatürk,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıldönümünü kardeşlerimizle gurur ve heyecanla kutluyoruz.

Kıbrıs Türkünün hürriyet ve egemenlik mücadelesi sonucu, aziz şehitlerimizin canları ve kanları pahasına kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müreffeh yarınlara emin adımlarla yürümektedir.

Kıbrıs Türk Halkı’nın meşru mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ahdi ve tarihi sorumluluğunu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirme kararlılığımızı manevi huzurunuzda bir kez daha teyit ediyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde anıt özel defterini imzalayan Oramiral Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal şunları yazdı:

“Ebedi Başkomutanımız ve Büyük Önderimiz;

Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi sonunda kendi kaderini tayin etme hakkı temelinde ilan ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kurulu yıl dönümünde huzurundayız.

Gücünü senden alarak, haksızlık ve zulme karşı, hayat ve hürriyet haklarını korumak için eşsiz bir mücadele veren Kıbrıs Türk halkı haklı davasını evrensel niteliklere sahip, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti kurarak taçlandırmıştır.

Bağrından çıktığı milletinin sevgi ve güveninden güç alan Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını kullanarak, hak ve menfaatleri kurmaya, garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ederek ve “kalırsam gazi, ölürsem şehit” şiarıyla her türlü olumsuz girişime karşı dimdik ayakta ve hiçbir oldubittiye müsaade etmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle sizi, silah arkadaşlarınızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasında büyük mücadele gösteren devlet büyüklerini, vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anoyır, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz.”