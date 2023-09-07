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“Kıbrıs Türklüğüne uzanacak el, Türkiye'nin vilayetine yapılmış sayılır”

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BBP Genel Başkanı Destici :"Kuzey Kıbrıs'a, Kıbrıs Türklüğüne uzanacak herhangi bir el, Türkiye'nin herhangi bir vilayetine yapılmış müdahaleyle aynı reaksiyona maruz kalacaktır"

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“Kıbrıs Türklüğüne uzanacak el, Türkiye'nin vilayetine yapılmış sayılır”
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs'a uzanacak herhangi bir elin, Türkiye'nin herhangi bir vilayetine yapılmış müdahaleyle aynı reaksiyona maruz kalacağını ifade etti.
Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin, bu hafta ülke ve dünya gündeminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Mustafa Destici, son günlerde Güney Kıbrıs'ta, camilere ve yabancı uyruklulara yönelik saldırıların tırmandığına işaret ederek, "Esasen Kıbrıs'la ilgili Kıbrıs Türklerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğiyle ilgili herhangi bir endişe duymuyoruz. Kuzey Kıbrıs'a, Kıbrıs Türklüğüne uzanacak herhangi bir el, Türkiye'nin herhangi bir vilayetine yapılmış müdahaleyle aynı reaksiyona maruz kalacaktır." dedi.
 
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