Büyükelçi Feyzioğlu: “Kıbrıs'ta 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan beri barış var. Rum yönetiminin barıştan anladığı Kıbrıs Türkü’nü asimile etmek. Kıbrıs Türkleri asla Gazze'nin kaderini yaşamayacak”

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, dün tören le defnedilen şehit Mustafa Mulla Hüseyin ile ilgili paylaşımda bulundu

“Mustafa Mulla Hüseyin'in, ailesine ekmek getirme derdinde, 27 yalında bir delikanlı olduğunu" hatırlatan Feyzioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Larnaka - Mutluyaka arasında petrol taşıyordu tanker aracıyla.

27 Aralık 1963'tü tarih. Yolunu kestiler. Araçtan indirdiler. Öldürdüler. Türk olduğu için. İşte Kıbrıs gerçeği. Makyajsız. Bugün Gazze'de bebekleri sırf Filistinli oldukları için öldürdükleri gibi.

İki oğlu vardı Mustafa Mulla'nın. Eşinin adı Habibe. Oğullarından Salih hayatta. Habibe ana da Allah sağlık versin hayatta. Gencecik yaşta kocasının 'kaybolması'nın acısının üzerine evlat acısını da yüklendi.

Güneyde Rum tarafında Trulli, Larnaka bölgesinde Kayıp Şahıslar Komitesinin Ağustos 2022- Ocak 2023 kazıları sırasında bulunan kalıntıların, yapılan antropolojik ve genetik tetkikler sonucunda şehidimize ait olduğu 18 Ekim 2023 tarihinde saptandı.

Bugün defnettik. Mulla Hüseyin artık 'kayıp' değil, bir mezarı var. Duygular karışık. Şehidimizin naaşını görmenin, EOKA katillerinin elinde neler yaşadığını düşünmenin kederi bir yanda, dua edecek bir kabre artık sahip olmasının huzuru diğer yanda. Allah Mustafa Mulla Hüseyin'e ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin.

KIBRIS'TA 'BARIŞ' İSTİYORUZ DİYENLER.....

Kıbrıs'ta 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan beri barış var. Kıbrıs Türkleri etnik temizlik ve soykırım korkusuyla yaşamıyor. Rum yönetiminin barıştan anladığı Kıbrıs Türkü’nü asimile etmek. Öyle olmasaydı, çoktan anlaşma sağlanmıştı. Olmadı, daha bir kaç ay önce resm-i geçit töreninde hazır olda selamladıkları katil EOKAcıların torunları çoktan hazır. Yol ver gitsin diye mi düşünüyorlar acaba? Bunlar yanlış hesaplar. Çok yanlış. Kıbrıs Türkleri asla Gazze'nin kaderini yaşamayacak. Çünkü onların anavatan Türkiyeleri var.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dünyaya ilan ettiler. Tek çözüm sahadaki gerçekliği, yani KKTC'nin egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımak. Türkiye ve KKTC daima el ele oldu ve olacak.”

