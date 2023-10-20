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Kıbrıs Türk toplumundan KŞK'ya 75 bin Euro bağış....
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Kıbrıs Türk toplumundan KŞK'ya 75 bin Euro bağış....

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Kıbrıs Türk toplumu adına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne (KŞK) 75 bin Euro bağışta bulundu.

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Kıbrıs Türk toplumundan KŞK'ya 75 bin Euro bağış....
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KŞK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu miktar ile Kıbrıs Türk toplumu komiteye 2006’dan bu yana 583 bin Euro tutarında mali yardım yapmış oldu.
Yapılan yardım Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütülen Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesi kapsamında kullanılacak.
1981 yılında Birleşmiş Milletler himayesinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler arasında varılan bir anlaşma ile kurulan KŞK tarafından yürütülen Kıbrıs'taki Kayıp Şahısların Mezardan Çıkarılması, Kimliklerinin Tespiti ve Kalıntılarının İadesine ilişkin proje, 2006 yılında faaliyete geçti.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, bağışçılar tarafından da finansal olarak desteklenen çalışmalar sayesinde şimdiye kadar Kıbrıs Türk ve Rum toplumundan 1034 kayıp kişinin kimliği tespit edilerek cenaze töreni için ailelerine iade edildi.
 
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