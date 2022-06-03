“Kıbrıs Türk toplumu rehine olarak tutuluyor”

BKP, Tatar’ın, Anastasiadis’in gönderdiği öneri paketini gizleyip reddettiğini belirtti



Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 6 Mayıs tarihinde gönderdiği öneri paketini “gizleyip reddettiğini” öne sürerek, bu tavrından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan İzcan, “Toplumu suni gündemlerle oyalayıp, esası gözden kaçırmaya çalışmak, sorunlarımızın çözümüne fayda sağlamaz” ifadelerini kullandı.

Statükocu kesimlerin “kargaşa yaratarak, çözüm yönünde atılacak adımları önlemeye çalıştığını” iddia eden İzcan, ekonomik ve siyasi sorunları aşmanın yolunun, siyasi çözümden geçtiğini söyledi.

Güven yaratıcı önlemler kapsamında Maraş, Gazimağusa Limanı ve Ercan Havalimanı konularında sunulan önerilerin, “yerinde ve uygun öneriler olduğu” görüşüne yer veren İzcan, Kıbrıs Türk toplumunun “rehine olarak tutulduğunu” iddia etti.

