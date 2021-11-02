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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği görev dağılımı yaptı

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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği görev dağılımı yaptı
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Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, görev dağılımı gerçekleştirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 35/2017 sayılı Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yasası’na göre ilk toplantısını yapan yönetim kurulu, asbaşkan, genel sekreter ve mali sekreterini seçti. 

Başkanlığına Ali Özgöçmen’in seçildiği birliğin asbaşkanlığına Ali Bolat, Genel Sekreterliğine Arkın Ali Fakiroğlu, Mali Sekreterliğe Abdurrahman Payas getirildi.

Mine Bahçeci, Fatoş Avcil Salman ve Demet Erol Eğitim Birimlisi sorumlusu, Buse Üreten, Taylan Baltacı ve Tezcan Alodalı ise Sosyal İşler sorumlusu oldu.

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