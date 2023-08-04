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“Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulması için katkıya hazırım”

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Ticaret Odası’nın davetlisi olarak KKTC’ye gelen ABD Kongre Üyesi Pete Sessions, Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulması çabalarına elinden gelen katkıyı koymaya hazır olduğunu vurguladı

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“Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulması için katkıya hazırım”
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“Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulması için katkıya hazırım”
 
Ticaret Odası’nın davetlisi olarak KKTC’ye gelen ABD Kongre Üyesi Pete Sessions, Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulması çabalarına elinden gelen katkıyı koymaya hazır olduğunu vurguladı
 
 
 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Cumhuriyetçi Parti Teksas Eyaleti Kongre Üyesi Pete Sessions, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) davetlisi olarak KKTC Havalimanı üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi, inceleme ziyaretinde bulundu.
Sessions, daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyaret gerçekleştirirken, bu kez de Kıbrıs Türk tarafı ile istişarelerde bulunmak ve adadaki her iki tarafa dair fikir sahibi olmak üzere KKTC’yi ziyaret etti.
Sessions, KKTC’de bulunduğu süre zarfında başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre olmak üzere bir takım temaslarda bulundu ve tarihi yerleri ziyaret ederek, ülke hakkında detaylı bilgi edindi.
Kıbrıs Türk halkını bugüne kadar katettiği başarıdan dolayı takdir ettiğini ifade eden Sessions, teknoloji konusundaki kendi tecrübelerine dayanarak, özellikle ülkedeki üniversiteler tarafından kat edilen ilerlemeye ve üniversite mezunlarının kalitesine şahit olmaktan memnun olduğunu kaydetti.
Sessions, KKTC’nin dostu olduğuna vurgu yaparak, Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulması çabalarına elinden gelen katkıyı koymaya hazır olduğunu belirtti.
 
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