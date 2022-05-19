“Kıbrıs Türk halkı gençlere güvenecektir”





Meclis Başkanı Zorlu Töre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini kabul etti.

Töre konuşmasında, Atatürk’ü bir ömür boyu anmak ve yaşatmak gerektiğini dile getirdi. Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh" özdeyişi ile "Kıbrıs’ta barış dünyada barış” sloganının çok söylendiğini kaydeden Töre, anlaşma yapılacak diye devletten, milli egemenlikten ve topraktan vaz geçilemeyeceğini vurguladı.

Atatürk’ün bağımsızlığı ilan edip Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra barış olması için tüm dünyaya mesaj gönderdiğini anlatan Töre, 1974 Barış Hareketi ile adaya barış geldiğini fakat bir anlaşma yapılamadığını söyledi.

Töre sözlerine şöyle devam etti:

“Biz burada devlet sahibiyiz. Devlet önemlidir. Devleti korumak ve yaşatmak fevkalade önemlidir. Kıbrıs Türk halkı siz gençlere güvenecektir. KKTC’ye sahip çıkacağız. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Atatürkçü düşünce, yaşasın Atatürk’ün ilkeleri.”



