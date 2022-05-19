banner762
banner815
Çevreyi yok etmeye devam
Çevreyi yok etmeye devam
7 0
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
Değirmenlik 5 yıl sonra yeniden Süper Lig’de
44 0
 
58 0
Süte yine okkalı zam
Süte yine okkalı zam
26 0
İlkokul atletizmde finalistler belirlendi
İlkokul atletizmde finalistler belirlendi
24 0
Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor
Mağusalıların, sivrisinek çilesi bitmiyor
18 0
20 0
banner797
banner794

“Kıbrıs Türk halkı gençlere güvenecektir”

banner476

banner825
“Kıbrıs Türk halkı gençlere güvenecektir”
 
 
Meclis Başkanı Zorlu Töre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini kabul etti.
Töre konuşmasında, Atatürk’ü bir ömür boyu anmak ve yaşatmak gerektiğini dile getirdi. Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh" özdeyişi ile  "Kıbrıs’ta barış dünyada barış” sloganının çok söylendiğini kaydeden Töre, anlaşma yapılacak diye devletten, milli egemenlikten ve topraktan vaz geçilemeyeceğini vurguladı.
Atatürk’ün bağımsızlığı ilan edip Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra barış olması için tüm dünyaya mesaj gönderdiğini anlatan Töre, 1974 Barış Hareketi ile adaya barış geldiğini fakat bir anlaşma yapılamadığını söyledi.
Töre sözlerine şöyle devam etti:
“Biz burada devlet sahibiyiz. Devlet önemlidir. Devleti korumak ve yaşatmak fevkalade önemlidir. Kıbrıs Türk halkı siz gençlere güvenecektir. KKTC’ye sahip çıkacağız. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Atatürkçü düşünce, yaşasın Atatürk’ün ilkeleri.”     
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.