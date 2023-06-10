Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Alihan Pehlivan'ın görevden alınmasını istedi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Alihan Pehlivan'ın derhal TAK Yönetim Kurulu’ndaki görevinden alınmasını talep etti.

KTGB Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Pehlivan'ın ülke ekonomisinin gelişmesi ve ekonomik çarkların dönmesi için yapılması gerekenleri sıralarken verdiği örneğin, toplumda olduğu gibi gazeteci camiasında da öfkeyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Halen Milli Eğitim Bakanlığından kamu işçisi olarak maaş çeken, TAK YK üyesi de olan Alihan Pehlivan'ın derhal TAK YK'daki görevinden alınmasını talep ediyor ilgili makamları artık gerekli kararı almaya çağırıyoruz. KTGB'nin de temsil edildiği TAK Yönetim Kurulu'nda böyle bir şahsa yer olmamalıdır”

Açıklamada ayrıca Yayın Yüksek Kurulu ve Medya Etik Kurulu'nun gerekeni yapacağına inanç belirtildi.

