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Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu basın toplantısı düzenledi

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“2006 yılından beri kamuya tek bir engelli istihdam edilmedi…. Eylem başlatacağız”

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Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu basın toplantısı düzenledi
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Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.
Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, toplantıda engellilerin sorunlarını dile getirerek, en büyük sorunun 2006 yılından beri kamuya tek bir engellinin istihdam edilmemesi olduğunu, engellilerin iş beklediğini belirtti. Yücetürk, hükümetin kamuya, istihdam edeceğini açıkladığı 50 kişiyi ay sonuna kadar istihdam etmemesi halinde eylem başlatacaklarını açıkladı.
Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin en kısa sürede faaliyete geçmesi, Engelliler Dairesi’nin açılması gerektiğini söyleyerek, engellilerin ulaşım, dolaşım, erişimini sağlayacak alt yapının da sağlanamadığını kaydetti.
Meclis’ten geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin acilen uygulanması talebini dile getiren Yücetürk, engellilere ilişkin Meclis’ten geçen ancak uygulamaya girmeyen yasaların uygulanmasını istedi.
Toplantıda Yücetürk’ün yanı sıra, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda da sorunları dile getirdi.
3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü çerçevesinde, federasyon yetkilileri, engellilerin taleplerini içeren 14 maddelik paketi hükümet yetkililerine sunacak ve sorunlarını anlatacak.
 
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