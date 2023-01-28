Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ne, Sosyal Sigorta emeklileri de üye olabilecek

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’nin şube genel kurul toplantıları 28 Ocak 2023 Cumartesi günü yapıldı. Lefkoşa Şubesi genel kurul toplantısı dernek genel merkezinde yer aldı.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Özer Çelik, açılış konuşmasında kamudan ve özelden emekli olanların derneğe üye olmaları çağrısında bulundu. Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklikle Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli maaşı alanların da dernek üyeliğine kabul edildiğini vurgulayan Özer Çelik, anlaşmalı özel hastanelerin hizmetlerinden üyelerin indirimli yararlanabilecekleri bilgisini verdi.

Faaliyet ve mali raporların okunup onaylanmasından sonra dernek organlarına seçilen üyeler belirlendi.

YÖNETİM KURULU: Özer Çelik, Vedat Uğural, Hüseyin Kırmızı, İbrahim Şükür, Hüseyin Demirsu, Serap Safer, Mustafa Balcıoğlu. Yedek üyeler: Hüseyin Cahit Çakır, Fehmi Oktay, Doğan Şah.

DENETİM KURULU: Mehmet Salih Güntekin, Alper Aligüllü, Güngör Mullaoğlu.

MERKEZ GENEL KURUL TEMSİLCİLERİ: Emine Yamantürk, Celal Canova, Adil Alkan, Cuma Arıkbuka, Hasan Zabitoğlu, İlksen Özder, Mustafa Ateş, Mustafa Efe, Yalçın Cemal, Ferahzat Gürsoy, Ceyda Özsağıroğlu, Yücel Hatay, Ayşe Şükür, Ahmet Keskin, Ezel Ertuğrul, Nurettin Alaçam.

Üyelerin dilek ve temennileriyle toplantı sona erdi.

Şubelerin genel kurullarının tamamlanmasını takiben önümüzdeki günlerde genel merkezin genel kurulu toplanacak.

