Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And, Barış ve Özgürlük Bayramının 50’ncisinin kutlandığı bugünde hedeflerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini koruyarak, halkı güven ve refah içerisinde geleceğe taşımak olduğunu kaydetti.



Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Rum Yunan ikilisinin, örgütlü ve sistemli tedhişiyle 1955 yılında tanışan Kıbrıs Türkü’nün, kurucu ortağı olduğu devletten üç yıl içerisinde dışlandığı ve özellikle 1963 ve 1974 yılları arasında Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğünün kısıtlanarak yokluklar içerisinde gettolarda yaşamaya mahkûm edildiğini belirtti.





“Dünya’nın gözü önünde 11 yıl süren bu karanlık dönemde her türlü zulüm ve baskıya maruz kalmıştır. Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşam hakkını fazla gören Rum ve Yunan ikilisinin, Enosis hayallerine daha çabuk ulaşmak için Yunanistan'da yapılan faşist darbenin uzantısı olarak, Başpiskopos Makarios'u da devirmek suretiyle yerine faşist Nikos Sampson'u getirerek kurguladığı karanlık oyunu Anavatan Türkiye ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri garantörlük hak ve yetkilerini kullanarak bundan tam 50 yıl önce 20 Temmuz 1974 sabahı icra ettiği Barış Harekâtıyla engelleyerek bozmuştur.” ifadelerini kullanan And, Barış Harekâtıyla Kıbrıs Türk varlığını korumak için varoluş ve direnişin sembolü olan Mücahitle Mehmetçiğin omuz omuza mücadelesinin nihayete ulaşarak, çekilen acıların ve katliamların sonlandırıldığını ve Kıbrıs Adasının bir Yunan adası olmasının engellendiğini belirtti.



And sözlerini şöyle tamamladı:



“Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü için her türlü maddi ve manevi fedakârlığı göstermekten hiçbir zaman kaçınmadığı gibi gereğinde can vermekten de kaçınmamıştır. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın üzerinden bugün tam yarım asır geçmiş olmasına, Kıbrıs Türk'ü ve Anavatan'ın çözüm yönünde ortaya koyduğu iyi niyet ve iradeye rağmen Rum ve Yunanlılar’ın Enosis hedefinden vaz geçmemiş olmalarından dolayı karşılık bulmamıştır.



Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyecek olan Kıbrıs Türk Halkı Bağımsızlık ve Özgürlüğüne kavuştuğu bu mutlu günde tarih sahnesinde özne olarak da yerini almıştır. Barış ve Özgürlük Bayramımızın 50’ncisini kutladığımız bu mutlu günde hedefimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletini koruyarak, halkımızı güven ve refah içerisinde geleceğe taşımaktır.



Bu vesileyle halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramını kutlar, şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız silah arkadaşlarımızı rahmetle, gazilerimizi saygıyla anarız.”