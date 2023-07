Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nin 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı...

“Yüz yıllık mücadele ve savunduğumuz haklarımız ve devletimiz feda edilemez”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Yüz yıllık mücadele ve savunduğumuz haklarımız ve devletimiz feda edilemez. Şerefli, kalıcı barış ve çözüm istiyoruz. Geçmişi bir kere daha yaşamamak için Anavatan’a ve etkin garantisine her zaman ihtiyacımız vardır” ifadelerini kullandı.

Bayar, “Üç mutlu olayı birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Kıbrıs’ın fethinin 452. yıl dönümü, efsanevi TMT’nin 65. kuruluş yıl dönümü ve güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 47. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz.” dedi.

Mesajında, şehitleri rahmetle anan Bayar, gazileri ve vatan savunmasında görevli askerleri saygı ve şükranla selamladı.

Kıbrıs’ın 1 Ağustos 1571’de 80 bin şehit verilerek fethedildiğini, Venedik hakimiyetine son verildiğini ve vatan toprağı yapıldığını belirten Bayar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Efsanevi TMT 1 Ağustos 1958’de Kıbrıs Türk halkının varlığını, canını, malını, namusunu ve şerefini korumak üzere; Rum ve Yunan’ın Enosis hayali ve EOKA’ya karşı kurulmuştur. Savunma amacıyla gizlilik ve gönüllülük esasına göre kurulmuş her sınıf halktan ve en küçük yerleşim biriminde yuvalanmıştı. En zor zamanlarda birlik ve beraberliği sağlamış, topyekun savunmayı gerçekleştirmiş, 20 Temmuz 1974 mutlu Barış Harekatına zemin hazırlamış ve KKTC’nin kuruluşunun yolunu açmıştır. Görevini başarı ile tamamlayıp 1 Ağustos 1976’da GK Komutanlığına devredilerek tarihimizdeki altın yerini almıştır. Mukavemetçi idik, Mücahit olduk ve bugün GKK’lığı olarak düzenli ve modern bir orduya sahip olduk.

Bugün demokratik, sosyal hukuk devletimiz vardır. Yüz yıllık mücadele ve savunduğumuz haklarımız ve devletimiz feda edilemez. Şerefli ve kalıcı barış ve çözüm istiyoruz. Geçmişi bir kere daha yaşamamak için Anavatan’a ve etkin garantisine her zaman ihtiyacımız vardır. Yaşasın Anavatan, yaşasın Yavruvatan!”