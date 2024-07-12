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"Kıbrıs müzakereleri yeniden başlasın"

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Washington'daki NATO Zirvesi'nde TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Kıbrıs'ın, bir AB üyesi olarak, hala bölünmüş kalamayacağını belirtti ve Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi

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"Kıbrıs müzakereleri yeniden başlasın"
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TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in geçtiğimiz günü Washington'daki NATO Zirvesi'nin oturum aralarında görüştüğü ve Kıbrıs sorunu konusunun ele alındığı ifade edildi
Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü ve her iki ülkenin Dışişleri Bakanları ile diplomatik ofislerinin başkanları da toplantıda yer aldı.
Yunan hükümet kaynaklarına göre, Mitsotakis, 1974'ten 50 yıl sonra Kıbrıs'ın, bir AB üyesi olarak, hala bölünmüş kalamayacağını vurguladı ve Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini söyledi.
Habere göre Mitsotakis ve Erdoğan, Eylül ayında New York'ta BM Genel Kurulu sürecinde yeniden görüşme yönünde anlaştılar.
Yunanistan Başbakanı, NATO Zirvesi'nin ardından New York'a geçecek ve Cuma günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir görüşme yapacak.
Görüşmede, Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesi olarak 2025-26 dönemi için üstleneceği görev ve Kıbrıs sorunu ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in çalışmaları ele alınacak.
 TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Washington'daki NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk ilkesi çerçevesinde dayanışma ruhunu geliştirme çabalarını sürdürdüğünü ve bu çabaların giderek artacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede Türkiye-Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik olumlu çabaların artırılması gerektiğini ve bölgedeki tüm ülkelerin bu coğrafyalarda barışın hakim kılınması için çalışmasının faydalı olacağını söyledi.
 
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