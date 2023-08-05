Kıbrıs’ta boşanmış ya da eşini kaybetmiş erkek ve kadınlar için Kıbrıs Dullar Derneği kuruldu.

Derneğin kuruluş amacı , dullar arasında sosyal, kültürel, yardımlaşma, iletişim ve dayanışmayı sağlamak, cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargıyla mücadele etmek.

Derneğin ilk başkanının Çetin Sadeli olması bekleniyor

