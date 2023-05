Kıbrıs Developments’ten büyük bir proje daha

Kıbrıs Developments yeni yaşam ve sanat alanlarını tanıttı

Kuzey Kıbrıs gayrimenkul sektörüne getirdiği yenilikler ve uluslararası standartlar ile özel bir konuma sahip olan Kıbrıs Developments, yaşamda sanatın kattığı değeri yansıtan özel bir etkinlik ile yeni yaşam ve sanat alanlarını tanıttı.Kıbrıs Developments’in yeni oluşumu _space’in ilk etkinliği ve yeni projesi MEDITERRA’nın lansmanı için düzenlenen gecede Beaz Kreatif öncülüğüyle yaratılan “What is _space?” video sergisinin yanı sıra ülkemizin en önde gelen müzisyenlerinin oluşturduğu özel bir orkestra olarak Todds and Friends’in, geceye özel performansı davetlilere eşsiz bir gece yaşattı.Kıbrıs Developments Merkez Ofis yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte özel bir sunum yapan Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, bugüne kadar bir çok “alan” yarattıklarını; yaşam alanı olarak konut projelerini, sosyokültürel alan olarak Gave’yi ve ticari alanların en başında Çağ Petrol’ü örnek vererek eksik olan alanın bir sanat alanı olduğunu, ancak bugün _space adını verdikleri sanat ve sergi alanı ile bu eksikliği tamamladıklarını söyledi. Projelerinin tümünde sanatı yaşama entegre ettiklerine de vurgu yapan Özbirim, Akdenizli Yaşam Sanatı isimli _space’in ilk sergisinde MEDITERRA projesi sunduklarını belirtti. Özbirim ayrıca yarattıkları alanlara bir yenisinin daha eklenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini, kültürel mirasımızı koruma ve geleceğe taşıma misyonu kapsamında bunun da Lefkoşa surlar içinde bulunan bir kültürel miras alanı olacağının müjdesini verdi.Alsancak bölgesinde anahtar teslim aşamasına yaklaşılan TERRA projesine komşu olarak hayata geçirilecek olan MEDITERRA konut projesi de Kıbrıs Developments’in imza projelerinden biri olacak. Sürdürülebilir bir Akdeniz köy ve modern yaşam sentezi olarak tanımlanan MEDITERRA toplu konut projesi; Akdeniz köylerinden ilham alınarak, biri sosyal aktiviteleri barındıran, diğeri üretim temalı iki ana aks etrafında dönen, Kıbrıs’ın mimari ve sosyal mirasını taşıyan bir proje olarak tasarlandı. Bu aksları tanımlayan avlulu konut blokları ve bu bloklar arasında bağlantı sağlayan geçitler-sokaklar ana akslar ile doğrudan ilişkili bir konumda bulunuyor. Villa blokları ise dere cephesi boyunca konumlanarak site içinde özerk yapılar olarak tasarlandı.space’teki sergi bir nevi showhouse konseptinin yeni bir boyuta taşınmış bir sunumu olarak; MEDITERRA projesinin iki ana aksı olan üretim aksı ve sosyal aksı yansıtan, komünite ve aidiyet duygularını pekiştiren öğeleri özel bir kürasyon ile sunarak etkinliğe katılan davetlilerin büyük beğenisini kazandı.Satışta olan MEDITERRA projesini yansıtan sergi sayesinde, fikirden ve 3D görsellerden fazlasını sunan, dokunacağınız, hissedeceğiniz ve yaşayacağınız bir mekan olarak özellikle satın alma kararına olumlu etkisinin yanı sıra, farklı noktalardan malzeme ve mobilya seçimleri için harcanacak zamandan tasarruf ve kolaylık sağlanıyor. _space’te MEDITERRA projesi için, bire bir ölçülerde sabit ve hareketli mobilya ve yerleşimlerin yanı sıra inşaatta kullanılacak tüm malzemeler uygulanmış şekilde sergileniyor. Yanı sıra nitelikli markalar ile yapılan anlaşmalar ile proje müşterilerinin beyaz eşya, ankastre ve küçük ev aletlerini avantajlı koşullarda satın alabilmelerine imkan sunuluyor.Etkinlikte, Beaz Kreatif öncülüğüyle yaratılan “What is _space?” video sergisi ile, gerçek ve yapay zekanın buluştuğu bir deneyim de sunuldu. AI teknolojisi ve modern sanat yaklaşımının bir arada kullanıldığı, toplamda 8 kısa video projesinin sergilendiği gösterimle, mekansal ve zamansal algı konsepti irdelendi.Sürdürülebilirlik odağı ile Kuzey Kıbrıs’ta ödüllü imza projeler hayata geçiren Kıbrıs Developments, 38 yıldır Kıbrıs’ın değerlerine; tarihine, doğasına, mimarisine, sanatına ve kültürüne sahip çıkma misyonu ile faaliyetlerini yürütüyor. Alsancak bölgesinde hayata geçirdiği projelerin tümünde doğa ve engelli dostu bir yaklaşım izleyen ve yerel sanata ve sanatçıya destek verilebilecek entegre alt projeler geliştiren Kıbrıs Developments, bir gayrimenkul geliştiriciden ziyade bir destinasyon geliştirici olarak sektöre yenilikler katmaya devam ediyor.MEDITERRA konut projesinin detayları:Akdeniz yaşam tarzının sürdürülebilir yaşam biçimleri ile buluştuğu MEDITERRA’da; site sakinleri bir yanda kendi organik gıdalarını yetiştirebileceği ve toplayabileceği bir üretim aksı, diğer yanda avlular ve tüm paylaşılan sosyal alanlarda günlük ilişkilerini pekiştirdiği sosyal aks ile ütopyanın gerçeğe dönüştüğü bir yaşama sahip olacak. 1+1 Zemin, 1+1 1. Kat, 2+1 Zemin, 2+1 Penthouse, 3+1 Zemin, 3+1 Penthouse , 3+1 Villa, 3+1 Havuzlu Villa, 4+1 Havuzlu Villa tiplerinde konut seçeneklerinin yer aldığı, 28 bloktan oluşan ve toplam 100 konuttan ibaret olan MEDITERRA’da, zemin katlardaki konutların kendilerine özel bahçeleri bulunurken, birinci kattaki konutlar ise çatı teraslarına sahip. Ayrıca blokların ortak kullanıma ait avluları da bulunuyor. Arazinin en güzel noktasında yer alan MEDITERRA villalarının ise vadinin hemen yanında, özel bahçeleri ve isteğe bağlı yüzme havuzları bulunuyor. Yerden ısıtma sistemi ve merkezi klima sistemine sahip konut modellerinin de yer aldığı sitede Akdeniz tarzını yansıtan form ve mekanlar ile yaşam konforu maksimuma çıkarılıyor. 7/24 güvenlikli bir site olan MEDITERRA’da üretim aksının yanında bir de oyun alanı bulunuyor. Fitness ve yoga-pilates stüdyosu sosyal alanların merkezinde yer alıyor. Yetişkin ve çocuk yüzme havuzlarının yanı sıra kulaç havuzu, tenis kortu, bocce kortu, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi spor aktivite alanlarının yanı sıra amfitiyatro gibi sosyal mekanlar da site sakinlerine eşsiz bir yaşam alanı sunuyor.Gave, Natura Spa & Wellness, plajlar, oteller, restaurantlar, devlet ve özel okullara yakınlığının yanı sıra, günlük yaşamda ihtiyaç duyulan süpermarket, alışveriş merkezi, banka, eczane & hastane gibi her türlü hizmetin alınabileceği bölgenin merkezinde bulunan MEDITERRA, çevreci, üreten, geri dönüşüme bağlı, sürdürülebilir, doğa ile insan arasında organik bir bağ kuran ortak bir yaşam arayanlar için tasarlanmış bir proje.MEDITERRA’nın ayırt edici özelliklerinden biri olan enerji verimliliği kapasamında, sürdürülebilir malzeme seçimi ve sınırlı kaynak kullanımı ile EDGE sertifikalandırma programında enerji verimliliğinde %37.56, su verimliliğinde %42.43 ve malzemede %46.21 verimlilik hedefleniyor.İş Bankası’nın natamam konut kredisi kampanyası ile 10 yıl vade imkanı sunulan MEDITERRA’da, TC ve KKTC vatandaşları konutun %80’i oranında, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri pasaportlarına sahip kişiler %65’i, Orta Doğu ve Rusya pasaportuna sahip kişiler ise %50 oranında kredi kullanabiliyor. Ayrıca belli bir ödeme planı dahilinde proje bitimine kadar şirkete faizsiz ödeme imkanı da sunuluyor. Mediterra’nın anahtar teslimi ise 2025 yılının başında gerçekleşecek.