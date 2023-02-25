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Kıbrıs açıklarında dün gece hafif şiddete deprem oldu

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Kıbrıs açıklarında dün gece hafif şiddete deprem oldu
Merkez üssü Kıbrıs açıklarında olan 4 şiddetinde deprem kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre dün 22:10’da Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 176 km  uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre 4 olan bir deprem kaydedildi.
 
Yapılan  ilk  değerlendirme  sonucunda depremin merkez üssünün  35.39 Kuzey ve 35.20 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 18 km derinlikte Kıbrıs’ın doğusunda denizde olduğu kaydedildi.
 
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