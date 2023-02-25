Kıbrıs açıklarında dün gece hafif şiddete deprem oldu

Merkez üssü Kıbrıs açıklarında olan 4 şiddetinde deprem kaydedildi.



Meteoroloji Dairesi'nden verilen bilgiye göre dün 22:10’da Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 176 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre 4 olan bir deprem kaydedildi.



Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 35.39 Kuzey ve 35.20 Doğu koordinatlarında, yaklaşık 18 km derinlikte Kıbrıs’ın doğusunda denizde olduğu kaydedildi.

