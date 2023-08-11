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Kıbrıs açıklarında deprem

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Kıbrıs açıklarında deprem
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Antalya ile Kıbrıs arasında dün saat 16.16 sıralarında deniz içerisinde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi deprem büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.
 
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