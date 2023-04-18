Kıb-Tek’in AKSA’ya borcu devlet borcu oldu

Kıb-Tek’in AKSA’ya olan 1.2 milyar TL’lik borcunun 600 milyon TL’sinin devlet borcu olarak kabul edilmesiyle ilgili hazırlanan yasa Meclis’ten geçti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) AKSA‘ya olan 1.2 milyar TL’lik borcunun 600 milyon TL’sinin devlet borcu olarak kabul edilmesiyle ilgili hazırlanan yasa dün Meclis’ten geçti.

Konuyla ilgili yasanın oylaması önce kürsüye çıkıp bir konuşma yapan Maliye Bakanı Alişan Şan, kurumun inkişaf nizamnamesi gereği her iki ayda bir tarife fiyatlarını düzenlemek durumunda olduğunu hatırlatarak, bu noktada da hükümetlerin üç seçeneği olduğunu söyledi.

Şan, “Birincisi; halka yansıtmak suretiyle zam yapmak. Bunu yaparsak, enerji hayatımızın tümüyle ilintili olduğu için hayat pahalılığı olacak. İkinci seçenek; devlet tariflerinde artıştır. Bunun üzerinde de çalışma yaptık ancak bunun da halka yansıyacağı sonucuna vardık. Üçüncü seçenek olan; borcu devlet borcu olarak üstlenmeyi seçtik” dedi.

Başbakan Ünal Üstel’in ve hükümetlerinin, Türkiye hükümeti ile iyi ilişkilerini bu noktada devreye sokabilir miyiz diye düşündüklerini ve girişimler yaptıklarını söyleyen Şan, Üstel’in 2023-2024 yılı TC-KKTC İş Birliği Protokolü’nü imzalarken, 8 milyar TL’lik toplam rakamın 9 milyar 500 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Şan, “Protokolle gelen katkılara ilaveten 1 buçuk milyar TL’lik ek kaynak yaratıldı. Bunun 600 milyon TL’si de Kıb-Tek AKSA’nın borçlarına aktarılacak. Önce Mayıs 2022 tarihinde 560 milyon TL, daha sonra Kasım ayında 600 milyon TL olmak üzere toplamda 1 milyar 140 milyon TL zararları karşılamak adına katkı yapıldı. 600 milyon TL de şimdi veriliyor. Üç girişim yaptık bu konuda ve 3’te 3 yaptık çok şükür Allah’a. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘a ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay‘a çok teşekkür ediyorum” dedi.

