KIB-TEK’e yeni başkan

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanlığına Hasan Amca getirildi



Maliye Bakanı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu'nda görev değişikliğine gitti.

Başkanlık görevine Meftun Orkun yerine Prof. Dr. Hasan Amca getirilirken, yönetim kurulunda, Doç. Dr. Samet Biricik'in de yer alacağı ifade edildi.

İktisat ve finans uzmanı Erman Faydalı'nın da yönetim kurulunda yer alacağını belirtilirken, Hasan Akyiğit'in de yeni atananlar arasında olduğu kaydedildi.

Maliye Bakanı Sunat Atun, ayrıca kurum müdürlüğüne Dalman Aydın'ın vekalet etmeye devam edeceğini söyledi.



