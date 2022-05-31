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Kıb-Tek'ten genel kesinti uyarısı

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Kıb-Tek'ten genel kesinti uyarısı
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu üretim yetersizliği kaynaklı ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek'ten yapılan duyuru şöyle:
**GENEL KESİNTİ UYARISI**
Değerli Tüketicilerimiz,
31.05.2022 tarihinde 17:00-22:00 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.
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