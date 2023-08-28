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Kıb-Tek, münhal sınavlarının önceden bildirilen saat ve okul salonlarında yapılacağını duyurdu
Kıb-Tek, münhal sınavlarının önceden bildirilen saat ve okul salonlarında yapılacağını duyurdu
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Kıb-Tek, münhal sınavlarının bildirilen saat ve okul salonlarında yapılacağını duyurdu

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Kıb-Tek, münhal sınavlarının bildirilen saat ve okul salonlarında yapılacağını duyurdu
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek),ertelenen münhal sınavlarının 31 Ağustos Perşembe günü, önceden bildirilen saatte ve belirtilen okul salonlarında yapılacağını duyurdu. Kıb-Tek, ilan ettiği münhallerle ilgili sınav tarihi, sınav saati ve aday numaralarına göre sınav salonlarını tüm adaylara SMS ile bildirmiş, ayrıca kurumun internet sayfasında da (www.kibtek.com) duyurmuştu.


Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, toplam 78 kişinin istihdam edileceği münhallerle ilgili sınavlar, perşembe günü önceden bildirilen saatte, belirtilen okul salonlarında yapılacak.
6 Makine Mühendisi, 10 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 2 Bilgisayar Mühendisi, 15 Makine Teknisyeni, 30 Elektrik-Elektronik Teknisyeni, 6 Genel Hizmet Memuru (Çağrı Merkezi), 6 Muhasebe Memuru, 2 Kaynakçı ve 1 Dalgıçın alınacağı sınav, 22 Ağustos’ta yapılacaktı ancak Kurum sınavın, katılımcılardan gelen yoğun talep üzerine 31 Ağustos Perşembe gününe ertelendiğini açıklamıştı.
 
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