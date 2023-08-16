banner913
banner932
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
41 0
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
13 0
 
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
49 0
Daima Kalbimizde Olacak
Daima Kalbimizde Olacak
28 0
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
33 0
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
51 0
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
19 0
banner964

Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”

banner476

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın, santral arızasının giderilmesi için çalıştıklarını, bugün Güney Kıbrıs’tan alınacak destekle planlı bir elektrik kesintisi öngörmediklerini söyledi.

banner825
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
banner971
Aydın, elektrik kesintileri ile ilgili BRT muhabirinin sorularını yanıtladı.
Aydın, yürütülen çalışmalarla arızalı santralin yarın devreye girmesinin beklendiğini kaydetti.
KIB- TEK Genel Müdürü Aydın, Güney Kıbrıs’tan alınacak destekle bugün planlı bir kesinti öngörmediklarini de belirtti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.