Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”

Aydın, elektrik kesintileri ile ilgili BRT muhabirinin sorularını yanıtladı.
Aydın, yürütülen çalışmalarla arızalı santralin yarın devreye girmesinin beklendiğini kaydetti.
KIB- TEK Genel Müdürü Aydın, Güney Kıbrıs’tan alınacak destekle bugün planlı bir kesinti öngörmediklarini de belirtti.
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