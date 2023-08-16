Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın, santral arızasının giderilmesi için çalıştıklarını, bugün Güney Kıbrıs’tan alınacak destekle planlı bir elektrik kesintisi öngörmediklerini söyledi.

Aydın, elektrik kesintileri ile ilgili BRT muhabirinin sorularını yanıtladı.

Aydın, yürütülen çalışmalarla arızalı santralin yarın devreye girmesinin beklendiğini kaydetti.

KIB- TEK Genel Müdürü Aydın, Güney Kıbrıs’tan alınacak destekle bugün planlı bir kesinti öngörmediklarini de belirtti.

