Kıb-Tek'ın, yarın yapılacak münhal sınavları 31 Ağustos’a ertelendi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın yapılacak münhal sınavlarının 31 Ağustos’a ertelendiğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek’in ilan ettiği münhallerle ilgili yarın yapılacak sınavın, katılımcılardan gelen yoğun talep üzerine 31 Ağustos Perşembe gününe ertelendiğini açıkladı.
Sınavın 31 Ağustos Perşembe günü, katılımcılara daha önceden bildirilen okullarda, ayni salon ve ayni saatte yapılacağı kaydedildi.
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