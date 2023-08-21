banner913
banner932
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
Yılmazköy’de “10. Halk Dansları ve Barış Festivali” düzenlendi
3 0
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
“Büyük projeler küçümsenmemeli”
20 0
 
Gerilim, yerini sakinliğe bıraktı
Gerilim, yerini sakinliğe bıraktı
66 0
Mehmet Seyis son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Seyis son yolculuğuna uğurlandı
128 0
“Tamamen insani bir yol talep ettik”
“Tamamen insani bir yol talep ettik”
112 0
“Komplo ile karşı karşıyayız”
“Komplo ile karşı karşıyayız”
43 0
Masa Tenisinde aileler sahaya iniyor
Masa Tenisinde aileler sahaya iniyor
27 0
banner964

Kıb-Tek'ın, yarın yapılacak münhal sınavları 31 Ağustos’a ertelendi

banner476

banner825
Kıb-Tek'ın, yarın yapılacak münhal sınavları 31 Ağustos’a ertelendi
banner971
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın yapılacak münhal sınavlarının 31 Ağustos’a ertelendiğini duyurdu.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek’in ilan ettiği münhallerle ilgili yarın yapılacak sınavın, katılımcılardan gelen yoğun talep üzerine 31 Ağustos Perşembe gününe ertelendiğini açıkladı.
Sınavın 31 Ağustos Perşembe günü, katılımcılara daha önceden bildirilen okullarda, ayni salon ve ayni saatte yapılacağı kaydedildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.