Kıb-Tek borcunu ödemeyen abonelerin elektriklerinin pazartesi kesileceğini hatırlattı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), alacaklarının tahsili için son ödeme vadesi geçmiş ve ödenmemiş tüm özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin 08 Mayıs Pazartesi günü kesileceğini hatırlattı.



Kıb-Tek Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için bakiye borçlarını en erken zamanda ödemeleri istendi.