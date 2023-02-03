banner913
banner885
Facebook yeni kimlik arayışında
Facebook yeni kimlik arayışında
6 0
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
ABD'li teknoloji devleri bilançolarını açıkladı
7 0
 
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
ABD'de antibiyotiğe dirençli bakteri salgınıyla bağlantılı göz damlaları hakkında uyarı
9 0
KTSYD Kupası’nda final günü
KTSYD Kupası’nda final günü
12 0
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
AB, Ukrayna'daki savaşın yıl dönümüne kadar Rusya'ya yeni yaptırımlar planlıyor
9 0
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz
Erdoğan: “İsveç'in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz"
10 0
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
AB-Ukrayna Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından beri ilk kez toplanacak
12 0
banner915

Kıb-Tek bakiyesi bulunana abonelerin elektrik enerjilerinin 6 Şubat Pazartesi günü kesileceğini duyurdu

banner476

banner825
Kıb-Tek bakiyesi bulunana abonelerin elektrik enerjilerinin 6 Şubat Pazartesi günü kesileceğini duyurdu
Kıb-Tek, alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin 6 Şubat Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.
 
Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemeleri yapmaları istendi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.