Kıb-Tek bakiyesi bulunana abonelerin elektrik enerjilerinin 6 Şubat Pazartesi günü kesileceğini duyurdu

Kıb-Tek, alacaklarının tahsili konusunda, son ödeme süresi dolmuş ve bakiyesi bulunan özel ve tüzel abonelerin elektrik enerjilerinin 6 Şubat Pazartesi günü kesileceğini duyurdu.



Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gerekli ödemeleri yapmaları istendi.

