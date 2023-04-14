“Keyfi grev yasaklaması Anayasa’ya aykırı”

Eski Ombudsman Emine Dizdarlı, Bakanlar Kurulu’nun, grev hakkını sınırlama yetkisini keyfi şekilde kullanmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı

Eski Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Bakanlar Kurulu’nun, grev hakkını sınırlama yetkisini keyfi şekilde kullanmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi.

Grev hakkının, KKTC Anayasası ile güvence altına alınan haklardan biri olduğunu belirten Dizdarlı, bu hakkın kullanılmasının sadece “ulusal güvenliği, Anayasal düzeni, kamu güvenliğini veya Anayasa’nın herhangi bir kişiye sağladığı hak ve özgürlükleri korumak amacıyla” düzenlenebileceğini belirtti.

Grevle ilgili kuralların, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nda yer aldığını anımsatan Dizdarlı, “Karar verilmiş veya başlamış olan bir grev genel sağlığı, ulusal ve kamu güvenliği, Anayasal düzeni bozucu olması hâlinde veya elzem hizmetlerde Bakanlar Kurulunca, altmışar günü aşmamak koşuluyla bir yılda iki kez ertelenebileceğini” belirtti.

Yasaya dikkat çeken Dizdarlı, bir çalışanının sendika faaliyetlerine katılmasından dolayı cezalandırılamayacağının altını çizerek, grevi sınırlama veya erteleme yetkisinin sınırsız ve keyfi biçimde kullanılmasının yasa ile kısıtlandığına dikkat çekti.

Dizdarlı, “Bakanlar Kurulu Anayasa tarafından güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin sınırlama yetkisini keyfi bir şekilde kullanmaması, Anayasa’nın kurduğu düzenin yok edilmesini veya tanınan temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan hareketlere girişmesi ve faaliyetlerde bulunması Anayasa’ya aykırı ve hatalı olacaktır” dedi.

