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Kervansaray'da ilk raunt Girne Belediyesi'nin

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Girne Belediyesi'ne ait Kervansaray Plajı'ndaki parselin Bakanlar Kurulu kararıyla İçişleri Bakanlığı'na devredilmesi ile ilgili mahkemeden ara emri çıktı

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Kervansaray'da ilk raunt Girne Belediyesi'nin
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Otel yapımı için bir kişiye tahsis edileceği iddia edilen ve Girne Belediyesi'nden alınarak İçişleri'ne devredilen Kervansaray Plajı'ndaki parsele ilişkin Bakanlar Kurulu kararına mahkemeden ara emri çıktı.
Yüksek İdare Mahkemesi, Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararın yürürlüğünün durması için ara emri verdi. Alınan kararı Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Şenkul, "Kervansaray plajının bir bölümünün Girne Belediyesi'nden ve halktan alınması yönünde Bakanlar Kurulu'nun ürettiği bize göre gayri yasal ve yanlış karara ara emri aldığımızı duyurmak istiyoruz. Sahiller halkındır." dedi.
91/15 numaralı Girne Belediyesi'ne ait parsel, İçişleri Bakanlığı'na devredilmişti.
 
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