Kemal Saraçoğlu Vakfı’na anlamlı bağış

Necat British Koleji öğrencileri, öğretmenleri önderliğinde Girne ve Lefkoşa kampüslerinde yaptığı kermeslerden elde ettikleri 91 Bin TL’yi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.
Kermeste, Kemal Saraçoğlu Vakfı ürünlerinin satışı da yapıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.