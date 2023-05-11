Kemal Saraçoğlu Vakfı’na anlamlı bağış

Necat British Koleji öğrencileri, öğretmenleri önderliğinde Girne ve Lefkoşa kampüslerinde yaptığı kermeslerden elde ettikleri 91 Bin TL’yi, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışladı.

Kermeste, Kemal Saraçoğlu Vakfı ürünlerinin satışı da yapıldı.

