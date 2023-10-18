Kelepçede ayırım gündemde

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile komite kurmaya hazırlandıklarını, bu kapsamda kelepçe uygulaması konusunda ayrım yapılması için polisle birlikte çalışma başlatacaklarını açıkladı

Mecliste konuşan Başbakan Ünal Üstel, ilaç konusunda yaşananlar çok uzun zaman gündemde kalması taraftarı olmadığını belirterek, eczacı ve doktorların yaşanmaması gereken bir süreci yaşadığını kaydetti.

Önceki gün polis müdürünü çağırarak bu sürecin gündemden kaldırılmasını istediğini söyleyen Üstel, bu soruşturmanın hızlıca yapılarak, sonuçlandırılmasını istediğini belirtti.

Soruşturma kapsamında zanlıların mahkemeye götürülmesinin herkesi üzdüğünü dile getirilen Üstel, “Polis Genel Müdürü ile yaptığım görüşmede bu konuyu da görüştük. Polis, devamlı bir talimat kapsamında hiçbir ayrım yapmadan mahkemeye bu şekilde getiriyor” dedi.

Üstel, polis müdürlüğüyle çalışma yapıldığını ve tutukluların nasıl taşınacağı konusunda tespitler yapılması gerektiğini kaydetti.

Kimlere kelepçe takılıp takılmaması ayrımı olmamasından dolayı istenmeyen olayların yaşandığını söyleyen Üstel, polisin uygulamasının güncellenmesi çalışmalarının yapılması gerektiğini kaydetti.

Tüm talimatlar ve eski yasaların güncellenmesi için Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile bir heyet oluşturma kararı aldıklarını, bu heyetin polis ile birlikte çalışıp gerekli adımları atacağını ifade eden Üstel, “Eğer muhalefet arzu ederse, bu komiteyi Mecliste de oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.