banner583
Birer attılar, birer aldılar
Birer attılar, birer aldılar
99 0
İşte dünyanın en büyük patatesi
İşte dünyanın en büyük patatesi
24 0
 
“Bu çevre tahribatını durdurun”
“Bu çevre tahribatını durdurun”
6 0
Karaoğlan’sız 15 yıl
Karaoğlan’sız 15 yıl
30 0
İngiltere’de tanıtım atağı
İngiltere’de tanıtım atağı
8 0
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
Ortaköy Halk Fırını tarih oldu
215 0
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı
74 0
banner661
banner726

KEİ Ofisi'nden şehitlik ve anıtların bakım, onarım ve çevre düzenlemelerine finansal destek

banner476

2007-2020 döneminde KKTC genelindeki 13 adet şehitlik, 29 adet anıtın bakım, onarım ve çevre düzenlemesine finansal destek verildi

banner714
KEİ Ofisi'nden şehitlik ve anıtların bakım, onarım ve çevre düzenlemelerine finansal destek
banner721

Türkiye Cumhuriyeti, KKTC’de şehitlerin ebedî istirahatgâhlarını onurlarına yakışır hale getirmek amacıyla şehitlik ve anıtların bakım, onarım ve çevre düzenlemelerine finans desteği sağladı.

2007-2020 döneminde KKTC genelindeki 13 adet şehitlik, 29 adet anıtın bakım, onarım ve çevre düzenlemesine finansal destek verildi.

Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden yapılan açıklamada “Yaşadığımız toprakları vatan yapmak uğruna canlarını feda eden, birçoğu toplu katliamlarda canını kaybeden aziz şehitlerimizin maneviyatına birlikte sahip çıkıyoruz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak amacıyla yapılan şehitlik ve anıtların bakım onarımını, KKTC’nin ilgili kurumlarıyla iş birliği halinde sürdürüyoruz” denildi.  

Açıklamada, Anıtlar, Şehitlikler ve Müzeler Yapım ve Onarımı ile Katkı Projesi kapsamında; 2021 yılında, Düzova Şehitliği tamir ve tadilatı, Erenköy Şehitliği’nin yenilenmesi, Limasol Şehitler Anıtı tamir ve tadilatı, Türkeli Şehitliği tamir ve tadilatı için yaklaşık 1 milyon TL bloke verildiği de belirtildi.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.