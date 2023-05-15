banner913
banner932
Son gülen Düzkaya oldu
Son gülen Düzkaya oldu
28 0
Kadınlar Açılış Kupası DAÜ’nün
Kadınlar Açılış Kupası DAÜ’nün
12 0
 
Töre, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı: “Anne sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en yücesi”
Töre, Anneler Günü nedeniyle mesaj yayımladı: “Anne sevgisi sevgilerin en büyüğü ve en yücesi”
10 0
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
11 0
Yarın Anneler Günü…
Yarın Anneler Günü…
12 0
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
9 0
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
11 0
banner915

Kazaya davetiye!

banner476

Kalecik köyünde gelişi güzel yapılan çalışmaların ardından açık bırakılan rögar çukuru, tehlikeye davetiye çıkarıyor

banner825
Kazaya davetiye!
banner931
İskele Belediyesi'ne bağlı Kalecik köyünde kapağı açık bırakılan ve güvenlik şeridi çekilen rögar kapağı resmen tehlikeye davetiye çıkarıyor. Yolu kullanan araç sürücüleri açık kapak nedeni ile zor anlar yaşıyor.
Yetkililere çağrı yapan bir köy sakini , “belediyenin yarım bıraktığı bu çukurdan dolayı 2 kez arabamın lastiği parçalandı. Bunu düzeltmek için illa can kaybının olması mı bekleniyor.” diye konuştu.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.