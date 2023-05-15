Kazaya davetiye!

İskele Belediyesi'ne bağlı Kalecik köyünde kapağı açık bırakılan ve güvenlik şeridi çekilen rögar kapağı resmen tehlikeye davetiye çıkarıyor. Yolu kullanan araç sürücüleri açık kapak nedeni ile zor anlar yaşıyor.
Yetkililere çağrı yapan bir köy sakini , “belediyenin yarım bıraktığı bu çukurdan dolayı 2 kez arabamın lastiği parçalandı. Bunu düzeltmek için illa can kaybının olması mı bekleniyor.” diye konuştu.
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