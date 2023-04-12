Alsancak yolu çift şerit olarak trafiğe açıldı ancak yolda henüz refüj olmaması ve karşı şeride dönmek isteyen kişileri engelleyen herhangi bir unsur olmaması, kazaya davetiye çıkarıyor



Gazeteci

Alsancak yolunda yakın zamanda çok ciddi kazalar olacak hatta bu kazalar ölümlü kazalar bile olabilir.

Bunu tahmin etmek için falcı veya müneccim olmama gerek yok.

Alsancak yolu çift şerit olarak yıllardan sonra trafiğe açıldı.

Bu yolu kullanan kişiler bilirler ki özellikle sabah ve akşam işe gidiş ve çıkış saatlerinde müthiş bir trafik vardır.

Bu trafik daha önceleri belirli saatlerde yoğundu fakat artan popülasyon ve yol çalışmaları sebebiyle günün her saatinde Alsancak yolu sürücüler için işkenceye döndü.

Yapılan çalışmaların ardından yol çift şerit olarak trafiğe açıldı. Alsancak yolunu kullananlar rahat bir nefes aldı AMA!

Yol açıldı, trafik rahatladı ama bu yolu kullanacak sürücüler için büyük bir tehlike arz ettiğini görmemek için kör olmak gerekir.

Yolun ortasında REFÜJ olmaması ve karşı şeride dönmek isteyen kişileri engelleyen herhangi bir unsur olmaması trafik akışının hızlı bir şekilde seyrettiği bir yolda büyük bir tehlike demektir.

Alsancak yolunda bir adet çember var ve bu çember Çıkartma Plajının karşısındadır.

Diyelim ki bir sürücü Merit Hotel’i geçtikten sonra Girne istikametine doğru seyrederken yolun sağında ki bir markette veya dükkânda durmak isterse bilinçli bir sürücü olarak ÇİFT ŞERİT YOLDA en yakın çembere gidip dönmesi gerekir.

Ve bahsettiğim güzergâhta en yakın çember Çıkartma plajının karşısındadır.

PEKİ, Deniz Kızı Hotel’den Alsancak istikametine doğru seyreden bir sürücü 200 metre sonra yolun sağında bir markette durmak isterse dönebileceği bir çember var mıdır? Maalesef ki yok. Alsancak’ın girişine kadar gitmesi ve sürücünün kendine uygun gördüğü bir yerde dönmesi gerekir.

Peki, bu düzensizlikte bu yolda sürücülerin GÜVENLİ bir şekilde seyir etmesi beklenebilir mi?

YAYALAR için herhangi bir güvenli geçit, toplu taşıma araçlarının durması için herhangi bir durağın olmaması da yine aynı şekilde büyük bir sorun.

Evet, belki artık trafik daha az bekleyeceğiz ama yolun yapımı tamamen bitene kadar korku içinde seyir edeceğiz!

Alsancak yolu çift şerit olarak trafiğe açıldı ancak söz konusu yolda birçok tehlike mevcut.Gazeteci Zerrin Yapıcıoğulları , bu konuda yazdığı yazıda şu noktalara değindi.Alsancak yolunda yakın zamanda çok ciddi kazalar olacak hatta bu kazalar ölümlü kazalar bile olabilir.Bunu tahmin etmek için falcı veya müneccim olmama gerek yok.Alsancak yolu çift şerit olarak yıllardan sonra trafiğe açıldı.Bu yolu kullanan kişiler bilirler ki özellikle sabah ve akşam işe gidiş ve çıkış saatlerinde müthiş bir trafik vardır.Bu trafik daha önceleri belirli saatlerde yoğundu fakat artan popülasyon ve yol çalışmaları sebebiyle günün her saatinde Alsancak yolu sürücüler için işkenceye döndü.Yapılan çalışmaların ardından yol çift şerit olarak trafiğe açıldı. Alsancak yolunu kullananlar rahat bir nefes aldı AMA!Yol açıldı, trafik rahatladı ama bu yolu kullanacak sürücüler için büyük bir tehlike arz ettiğini görmemek için kör olmak gerekir.Yolun ortasında REFÜJ olmaması ve karşı şeride dönmek isteyen kişileri engelleyen herhangi bir unsur olmaması trafik akışının hızlı bir şekilde seyrettiği bir yolda büyük bir tehlike demektir.Alsancak yolunda bir adet çember var ve bu çember Çıkartma Plajının karşısındadır.Diyelim ki bir sürücü Merit Hotel’i geçtikten sonra Girne istikametine doğru seyrederken yolun sağında ki bir markette veya dükkânda durmak isterse bilinçli bir sürücü olarak ÇİFT ŞERİT YOLDA en yakın çembere gidip dönmesi gerekir.Ve bahsettiğim güzergâhta en yakın çember Çıkartma plajının karşısındadır.PEKİ, Deniz Kızı Hotel’den Alsancak istikametine doğru seyreden bir sürücü 200 metre sonra yolun sağında bir markette durmak isterse dönebileceği bir çember var mıdır? Maalesef ki yok. Alsancak’ın girişine kadar gitmesi ve sürücünün kendine uygun gördüğü bir yerde dönmesi gerekir.Peki, bu düzensizlikte bu yolda sürücülerin GÜVENLİ bir şekilde seyir etmesi beklenebilir mi?YAYALAR için herhangi bir güvenli geçit, toplu taşıma araçlarının durması için herhangi bir durağın olmaması da yine aynı şekilde büyük bir sorun.Evet, belki artık trafik daha az bekleyeceğiz ama yolun yapımı tamamen bitene kadar korku içinde seyir edeceğiz!