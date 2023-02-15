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Kazaların azaltılması için bilimsel çalışma

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Polis, trafik kazalarını bilimsel yöntemlerle minimum seviyeye çekmek için çalışma başlattı

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Kazaların azaltılması için bilimsel çalışma
Polis Genel Müdürlüğü, ülkede meydana gelen trafik kazalarını bilimsel yöntemlerle minimum seviyeye çekmek için çalışma başlattı.
Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy başkanlığında Polis Genel Müdürlüğü’nde toplantı gerçekleşti.
Toplantıda trafik kazalarının önlenmesinde kaza riski içeren unsurların bilimsel yöntemlerle tespit edilerek hayata geçirilmesi öngörüldü. 
Açıklamada, bu amaçla yapılacak toplantıların ilerleyen günlerde paydaş kurum yetkililerin katılımı ile genişletilerek görüş ve önerilerin bilimsel veri ve yöntemlerle hayata geçirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
 
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