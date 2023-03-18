Kaza yapan araca çarptı

İskele -Ercan anayolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen iki ayrı kazada yaralanan olmadı.
İlk kaza saat 11:45 sıralarında meydana geldi. 21 yaşındaki Emirhan Uluhan yönetimindeki ZUB 964 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada Serdarlı kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada anayolu karşıdan karşıya geçmekte olan sahipsiz köpeğe çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralanmazken, sahipsiz köpek bulunamadı.
İkinci kaza ise aynı yerde oldu. 25 yaşındaki Lütfiye Şingirli yönetimindeki US 565 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada Serdarlı kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada trafik kazası yaptığı için yolun solunda durmakta olan Emirhan Uluhan’ın kullanımındaki ZUB 964 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
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