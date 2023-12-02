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Kayıp şehide 60 yıl sonra cenaze töreni

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1963 kayıplarından olan ve kalıntıları 60 yıl sonra Trulli köyündeki bir kuyuda bulunan Mustafa Mulla Hüseyin, dün devlet töreniyle toprağa verildi

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Kayıp şehide 60 yıl sonra cenaze töreni
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Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) çalışmalarıyla bulunan 'kayıp şehit' Mustafa Mulla Hüseyin, Gazimağusa’da düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.
1936 doğumlu evli ve iki çocuk babası Hüseyin, 27 Aralık 1963’te Larnaka’ya akaryakıt almaya gitmişi geri dönerken EOKA'cılar tarafından öldürülmüştü. Kendisinden bir daha haber alınamayan  Mustafa Mulla Hüseyin 'kayıp' olarak bildirilmişti.
Canbulat Şehitliği’nde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel,  Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç,  Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, şehidin ailesi, yakınları ile diğer askeri ve sivil erkan katıldı.
Canbulat Şehitliğinde ilk önce şehit Mustafa Mulla Hüseyin için cenaze namazı kılındı.
Daha sonra defnedileceği mezarın başında tabutuna sarılı KKTC ve Türk bayrakları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından aileye teslim edildi.
Saygı duruşu ve saygı atışının ardından Mustafa Mulla Hüseyin defnedildi.
Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Bölge Sorumlusu Faruk Seçkin  Mustafa Mulla Hüseyin ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.
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