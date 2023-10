Kayıp Şahıslar Komitesi'ne bağış

Türkiye Kayıp Şahıslar Komitesi’ne 100 bin dolar, KKTC ise 75 bin Euro bağışta bulundu

Türkiye Cumhuriyeti (TC), Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) 100 bin dolar bağışta bulundu.

Bağış çeki, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade’ye takdim edildi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde yer alan kabulde konuşan Feyzioğlu, kayıp şahıslar meselesinin, insani ve siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı ve garantör ülke olarak KŞK’ya her yıl katkıda bulunduklarını kaydetti.

Kayıplarının akıbetini merak eden, bekleyen ailelerin acısını yürekten paylaştıklarını dile getiren Feyzioğlu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin büyük bir özveriyle çalıştığını ve insanları sevdiklerine kavuşturduğunu belirterek, komitenin emsalsiz hizmetler sunduğunu söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade de, anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, çok önemli, hassas ve insancıl bir konu olan kayıp şahıslar konusunda her yıl yaptıkları katkı için şükranlarını sundu.

Her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin yanlarında olduğunu ve yardım ettiğini ifade eden Müftüzade, “Bu yıl da Atlılar toplu mezarında bir kazı başlatmış bulunuyoruz. 2015 yılından beridir bekleyen ailelere, sevdiklerinin mezarı başında dua etme olanağı sağlayacağız” diyerek, bu konuda da çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Kıbrıs Türk toplumu adına da, Kayıp Şahıslar Komitesi'ne (KŞK) 75 bin Euro bağışta bulunuldu.

Bu miktar ile Kıbrıs Türk toplumu komiteye 2006’dan bu yana 583 bin Euro tutarında mali yardım yapmış oldu.

Yapılan yardım Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütülen Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesi kapsamında kullanılacak.