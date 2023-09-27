Kayıp Otobüs ile ilgili anıt talebi

Larnakalılar Derneği, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı katliamlar arasında olan Kayıp Otobüs ile ilgili şehitlerin anısını yaşatacak anıt yapılması istedi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Larnakalılar Derneği’ni kabul etti.

Dernek Başkanı Göksel Saydam, ziyaret vesilesiyle çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı "en büyük dördüncü katliam" olan Kayıp Otobüs ile ilgili şehitlerin anısını yaşatacak anıt yapılması isteklerini iletti.

Başkan Töre de konuşmasında Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı zor süreçlerden Cumhuriyete ulaşarak bir devlet sahibi olduğunu, bugünlere gelmede en büyük pay sahibinin aziz şehitler olduğunu söyledi.

Kayıp Otobüs vakasının belgesellere ve filme de konu olan bir "katliam" olduğunu dile getiren Töre, Derneğin anıt yapılması konusundaki taleplerini haklı ve yerinde bulduklarını kaydetti. Töre, Meclis Başkanı olarak konuya destek verdiklerini ve hükümet nezdinde de girişimler yapacaklarını ifade etti.

