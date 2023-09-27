banner913
banner932
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
Fuat Oktay Başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti bu akşam KKTC'ye geliyor
13 0
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
Limasol’da uyuşturucu ve patlayıcı ele geçirildi
17 0
 
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
Ülke tanıtımı için önemli işbirliği
10 0
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
4 bin 98 reçete şüpheli, 46 reçete usulsüz
261 0
13 0
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
UBP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu yeni Başkan Savaşan başkanlığında ilk toplantısını yaptı
17 0
Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”
Din Gör-Sen: “Peygamber efendimizin hayatı güzel ahlakı ,doğruluğu tesis ile geçmiştir”
16 0
banner964

Kayıp Otobüs ile ilgili anıt talebi

banner476

Larnakalılar Derneği, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı katliamlar arasında olan Kayıp Otobüs ile ilgili şehitlerin anısını yaşatacak anıt yapılması istedi

banner974
Kayıp Otobüs ile ilgili anıt talebi
banner971
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Larnakalılar Derneği’ni kabul etti.
Dernek Başkanı Göksel Saydam, ziyaret vesilesiyle çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı "en büyük dördüncü katliam" olan Kayıp Otobüs ile ilgili şehitlerin anısını yaşatacak anıt yapılması isteklerini iletti.
Başkan Töre de konuşmasında Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı zor süreçlerden Cumhuriyete ulaşarak bir devlet sahibi olduğunu, bugünlere gelmede en büyük pay sahibinin aziz şehitler olduğunu söyledi.
Kayıp Otobüs vakasının belgesellere ve filme de konu olan bir "katliam" olduğunu dile getiren Töre, Derneğin anıt yapılması konusundaki taleplerini haklı ve yerinde bulduklarını kaydetti. Töre, Meclis Başkanı olarak konuya destek verdiklerini ve hükümet nezdinde de girişimler yapacaklarını ifade etti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.