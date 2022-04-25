Kayıp at aranıyor

Kozanköy Piknik Alanı yakınlarında geçtiğimiz Cumartesi günü kaybolan at aranıyor.
Kozanköy’de Savaş Boransel’ê ait bir at kayboldu.
Atın kaybolduğu haberini sosyal medya hesabından duyuran Boransel’in paylaşımı şöyle:
“Erkek Atımız iki gün oldu KAYIP. Gören Bilen Duyan Lütfen bizimle irtibata geçsin 05338457070”
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