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Kayıp at aranıyor

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Kayıp at aranıyor
Kozanköy Piknik Alanı yakınlarında geçtiğimiz Cumartesi günü kaybolan at aranıyor.
Kozanköy’de Savaş Boransel’ê ait bir at kayboldu.
Atın kaybolduğu haberini sosyal medya hesabından duyuran Boransel’in paylaşımı şöyle:
“Erkek Atımız iki gün oldu KAYIP. Gören Bilen Duyan Lütfen bizimle irtibata geçsin 05338457070”
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