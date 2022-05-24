Kaygı ve endişe artıyor

CMIRS’ın yaptığı anket sonuçlarına göre halk ekonomik geleceği konusunda korku içinde yaşıyor. Katılımcıların yüzde 83.73’ü mutfak giderlerini karşılayamamak konusunda kaygılı. Mart 2021’de bu oran yüzde 33.06 idi

Toplumda İşlerin Yanlış Gitmesi (%) Nisan 2017 80.38 Temmuz 2017 88.82 Ekim 2017 72.68 Şubat 2018 75.67 Haziran 2018 77.9 Eylül 2018 85 Aralık 2018 81.16 Mart 2019 75.58 Haziran 2019 80.75 Eylül 2019 69.48 Aralık 2019 79.36 Mayıs 2020 76.74 Haziran 2020 76.9 Eylül 2020 88.26 Aralık 2020 86.63 Mart 2021 86.86 Haziran 2021 81.55 Eylül 2021 89 Aralık 2021 93.39 Nisan 2022 96.26

Ankete göre vatandaşların yüzde 37.2’sinin geliri azaldı. Çok sıkıntılı mali durumu olduğunu belirtenlerin oranı 2021 Eylül’de yüzde 10.8 iken, Nisan 2022’de yüzde 18.4’e çıktı. Katılımcıların sadece yüzde 11.6’sı ailesinin mali durumunun iyi olduğunu açıkladıGöç, Kimlik ve Haklar Araştırmaları Merkezi (CMIRS) tarafından yürütülen kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı.Nisan 2022 döneminde 500 kişi ile telefon anketi şeklinde yapılan anket sonuçlarında göre karamsar beklentiler ve artan bunalım yanında özellikle siyaset ve ekonomi üzerinde etki edemediğini düşünen toplumun sosyal patlamalara açık hale geldiğine dikkat çekildi.Ankette katılımcıların kendi ekonomik gelecekleri ile ilgili beklentilerinin karamsar olmaya devam ettiği görüldü.Katılımcılar ülkenin en önemli sorunlarını sırasıyla ekonomik sorunlar, yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler, enflasyon, ve Kıbrıs Sorunu olarak belirtti.CMIRS bu sonuçla ilgili “Ekonomik sorunlardan sonra yeteneksiz liderlerin enflasyonun da önüne geçip en büyük ikinci sorun olarak dile getirilmesi oldukça düşündürücüdür” değerlendirmesinde bulundu.Ankete katılanların yüzde 72.62’si önümüzdeki 2 sene içerisinde kendi şahsi ekonomik durumunun daha kötüye gideceğini, yüzde 20.28’i ise ayni kalacağını düşünüyor. Sadece yüzde 7.1 oranında bir kesim gelecekten umutlu olduğunu söyledi.Ülkenin gelecekteki ekonomik durumu ile ilgili beklentiler daha da kötümser oldu. Katılımcıların yüzde 86.51’i ülkenin ekonomik durumunun önümüzdeki 2 sene içerisinde daha kötü olacağını düşünüyor. Yüzde 9.61 oranında bir kesim ekonomik durumun ayni kalacağını düşünürken sadece yüzde 3.89 gelecekten umutlu olduğunu ifade ediyor.Katılımcıların sadece yüzde 11.6’sı ailesinin mali durumunun iyi olduğunu söyledi. Bu oran Aralık 2021 anketinde yüzde 16.4, Eylül 2021 anketinde de yüzde 16.83 idi.Ankete göre vatandaşların yüzde 32.8’i düzenli bir gelire sahip olduğunu fakat harcamalarda sınırlamalar olduğunu belirtti. Bu oran Aralık 2021 anketinde yüzde 36.4, Eylül 2021’de yüzde 40.28 idi.Ankete göre vatandaşların yüzde 37.2’si gelirinde azalmalar olduğunu söyledi.Bu oran Aralık 2021’de yüzde 32, Eylül 2021’de ise yüzde 32.67 idi.Çok sıkıntılı bir mali durumu olduğunu belirtenlerin oranı da Eylül’den itibaren büyük bir artış gösterdi ve Eylül’de yüzde 10.02’dan Aralıkta yüzde 14.6’ya, Nisan 2022’de ise yüzde 18.4’e yükseldi.Katılımcıların yüzde 83.73’ü mutfak giderlerini karşılayamamak konusunda kaygılı olduğunu belirtti. Bu oran Aralık 2021’de yüzde 80.12, Eylül 2021’de yüzde 70.29, Mart 2021’de yüzde 33.06 idi.Vatandaşların yüzde 86.95’i hayat standardını koruyamamak konusunda kaygılı olduğunu belirtti. Bu oran Aralık 2021’de yüzde 81.04, Eylül 2021’de yüzde 80.73, Mart 2021 anketinde yüzde 39.52 idi.Katılımcıların yüzde 78.27’si taksitlerini ödeyememek konusunda kaygılıdır. Bu oran Aralık 2021’de yüzde 76.41, Eylül 2021’de yüzde 73.51, Mart 2021 anketinde yüzde 35.56 idi.Ankete katılanların yüzde 80.32’si sağlık harcamalarını karşılayamamak konusunda kaygılı olduğunu söyledi. Bu oran Aralık 2021’de yüzde 78.38, Eylül 2021’de yüzde 78.23, Mart 2021 anketinde yüzde 34.75 idi.Vatandaşların sadece yüzde 22.5’i bir vatandaş olarak kendini siyaset üzerinde etkili hissettiğini belirtti. Bu sonuca göre her 5 kişiden yaklaşık 4’ü siyaset üzerinde etkisiz olduğunu düşünüyor. Bu oran Aralık 2020 anketinde yüzde 32.93, Aralık 2021 anketinde ise yüzde 20.36 idi.Katılımcıların sadece yüzde 26.22’si kendini bir vatandaş olarak ekonomi üzerinde etkili hissettiğini ifade etti. Bu sonuca göre her 3 kişiden yaklaşık 2’si ekonomi üzerinde etkisiz olduğunu düşünüyor. Bu oran Aralık 2020 anketinde yüzde 35.35, Aralık 2021 anketinde ise yüzde 33.61 idi.Ankete katılanların sadece yüzde 22.91’i kendini bir vatandaş olarak Kıbrıs Sorunu üzerinde etkili hissediyor. Bu oran Aralık 2020 anketinde yüzde 25.15, Aralık 2021’de ise yüzde 28.43 idi.Vatandaşların sadece yüzde 40.77’si kendini bir vatandaş olarak çevre üzerinde etkili hissediyor. Bu oran Aralık 2020 anketinde yüzde 59.51, Aralık 2021’de ise yüzde 48.28 idi.Katılımcıların sadece yüzde 34.76’sı bir vatandaş olarak kendini insan hakları konusunda etkili hissediyor. Bu oran Aralık 2020 anketinde yüzde 50.91, Aralık 2021’de ise yüzde 46.56 idi.Katılımcıların sadece yüzde 27.35’i bir vatandaş olarak kendini sağlık üzerinde etkili hissettiğini belirtti. Bu soru Aralık 2021 anketinde yüzde 35.57 idi, 2020 anketinde ise sorulmamıştı.Ankete katılanların yüzde 96.26’sı ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini belirtti. Bu oran bu güne kadarki en yüksek oran oldu.