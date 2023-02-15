‘Katiller’ neden hala serbest?

Türkiye’de büyük bir yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından farklı bölgelerde yıkılan çürük binaların sahipleri, müteahhitleri, mühendisleri ve yetkilileri birer birer tutuklanırken, Adıyaman’daki İSİAS Hotel sahibi Ahmet Bozkurt’un halen serbest olması ciddi tepkilere neden oldu

KKTC kafilesine mezar olan Adıyaman’daki İSİAS Hotel sahibi Ahmet Bozkurt’un otelin müteahhittinin, mühendisinin, mimarının, onay veren yetkilinin hala neden tutuklanmadığı kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Adıyaman’da 24’ü çocuk 35 vatandaşımız ve 27 turizm rehberine mezar olan İsias Hotel ile ilgili günlerdir yapılan açıklamalarda; otelin tüm sorumluları hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli tahkikatın titizlikle yürütüldüğü ve bu çerçevede soruşturmanın takibi için savcı görevlendirildiği gibi toplumun ‘gazını almaya’ yönelik ifadelere yer verilirken, halen bir tutuklama olmaması dikkat çekiyor. Tüm Kuzey Kıbrıs halkı, bu cinayet oteliyle ilgili sorumluların yargılanıp cezalandırılmasını bekliyor.

JET HIZIYLA TUTUKLANANLAR VAR…

Deprem felaketi sonrası ülkemize kaçan Adana’da yıkılan binaların sorumlusu müteahhit Hasan Alpargün ve 62 kişi, Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhitti Mehmet Yaşar Coşkun, Adıyaman’da yıkılan 6 binanın müteahhitti Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş, Gaziantep’te yıkılan farklı binaların müteahhitleri toplamda 5 kişi, Diyarbakır’da 33 kişi, Şanlıurfa’da 11 kişi, Osmaniye’de 9 kişi ve Malatya’da 31 kişi gözaltına alındı fakat İsias Hotel yetkilileriyle ilgili bir gözaltı kararı çıkmaması şaşkınlık yarattı.

ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR…

Adıyaman’ın nüfuzlu iş insanlarından olduğu bilinen İsias Hotel sahibi Ahmet Bozkurt’un aleyhinde ‘Bilinçli taksirle öldürme suçu’ndan şikâyet olmasına rağmen diğer müteahhitler ya da sorumlular gibi gözaltına alınmadığı merak ediliyor. 60 kişinin ‘katili’ olan Bozkurt’un birileri tarafından korunduğu düşüncesinin bile korkutucu olduğunu savunan vatandaşlar, “Kimse bizim sabrımızı sınamasın. Kimse bu öfkenin zamanla dineceğini de düşünmesin, evlatlarımızın katillerinden en erken zamanda hesap sorulmadan bize rahat uyku yok” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

