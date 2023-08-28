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Karşıyaka’yı üzen ölüm

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Karşıyaka’yı üzen ölüm
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Ülkemizin sevilen isimlerinden Emine Bulut hayatını kaybetti. Bulut'un vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Emine Bulut'un cenazesinin yarın kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka'da defnedileceği öğrenildi.


 
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