Karşıyaka’yı üzen ölüm

Ülkemizin sevilen isimlerinden Emine Bulut hayatını kaybetti. Bulut'un vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Emine Bulut'un cenazesinin yarın kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka'da defnedileceği öğrenildi.





