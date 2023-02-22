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Karşılıklı kahve zamanı

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Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Yönetimi Başkanlığı'na seçilen Hristodulidis ile yarın ilk kez buluşacak

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Karşılıklı kahve zamanı
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile yarın ara bölgede gayrıresmi bir görüşme gerçekleştirecek
 “1+1" formattaki gayrıresmi buluşma BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yapılacak. Buluşma saat 11.00’de başlayacak.
Hristodulidis, 12 Şubat'ta gerçekleşen başkanlık seçimin ikinci turunda oyların yaklaşık yüzde 52'sini alarak Güney Kıbrıs’ın 8’inci başkanı olmuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçimin ardından Nikos Hristodulidis’i telefonla arayıp tebrik etmişti.
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