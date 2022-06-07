“Karşılarında olacağız”





Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı, hükümetin 3 yasakçı yasa tasarısını ivedilik talebiyle Meclis gündeme getirmesini eleştirdi, “Faşizmin yasalarına mecliste ivedilik almaya çalışılıyor. Düşünen, yazan, okuyan, konuşan herkesi karşılarına almak pahasına yapıyorlar bunu. O zaman biz de tam orada olacağız. Karşılarında!” dedi.

